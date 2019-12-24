أخبار مصر | القصة الكاملة حول إطلاق النائبة نوسلية إسماعيل أعيرة الخارطوش من منزلها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القصة الكاملة حول إطلاق النائبة نوسلية إسماعيل أعيرة الخارطوش من منزلها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في الساعات الأخيرة الماضية، أثار فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، ألا أن أصبح حديث الساعة، وهو إطلاق نائبة برلمانية طلقات خرطوش من شرفة أحد المنازل، فالبعض رأى أن هذا الأمر له طابع شخصي ولا يجوز لأي فرد أن يتهكم تلك الخصوصية والآخر وجه لها اللوم على ذلك الفعل.

وبتواصل "الخليج 365" مع النائبة نوسلية إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن دائرة فاقوس بمحافظة الشرقية، أكدت صحة "الفيدوهات" التي تم تداولها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مُشيرة إلى أن المنزل الذي أطلقت منه أعيرة الخاطوش هو منزلها الخاص، مُنوهة أن السلاح مُرخص منذ سنوات.

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أنها استخدمت السلاح ابتهاجًا بمناسبة خطبة ابنتها فقط لا غير، مُؤكدة أنها قامت بإرسال صورة رخصة السلاح للأجهزة الأمنية في الساعات الأخيرة الماضية للتأكد من صحتها ولغلق بابا المهاترات التي يتداولها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها استخدمت السلاح بدون ترخيص.

كما أكدت النائبة نوسلية إسماعيل، أن العادات والتقاليد المصرية منذ القدم في تلك المناسبات يستخدمون السلاح وإطلاق الأعيرة النارية بها من باب الفرحة، مُشيرة إلى أنها تتعرض لحملة شرسة مُؤخرًا لزعزعة ثقة أبناء دائرتها بالمحافظة تزامنًا مع اقتراب موعد انتخابات البرلمان.