شكرا لقرائتكم خبر عن حارسات جامعة الأزهر: «نؤمن فتياتنا على مدار الـ24 ساعة قبل الامتحانات» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الأبواب الرئيسية لجامعة الأزهر «فرع البنات»، تواجد أمني مكثف مع اقتراب امتحان نصف العام، حيث عززت شركة الأمن والحراسة، من تواجد الأفراد أمام البوابات الرئيسية لتأمين الطالبات.

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وظهرت الحارسات لتفتيش الحقائب، والتأكد من عدم وجود أية مخالفات، فضلاً عن التأكد من بطاقة تحقيق الشخصية وكارنية الجامعة بحوزة الطالبات، ويتم التفتيش من خلال أجهزة حديثة ومتطورة، بينها «بوابات إلكترونية» و«إكس راي» وأجهزة تفتيش يدوية إلكترونية.

وقالت إحدى الحارسات: «مهمتنا خلق مناخ طيب للطالبات أثناء الامتحان، والتواجد الفعال بشكل جيد، للمساهمة في دخول الطالبات بسهولة ويسر للحرم الجامعي».

وطالبت الحارسة، الطالبات بأهمية التعاون مع الأمن في عمليات التفتيش، قائلة: «دقيقة واحدة تعطلك، بس بتحمي حياة الآلاف»، مضيفة: «نحن متواجدات على مدار الـ24 ساعة لحراسة بناتنا وتهيئة الأجواء المناسبة لهن قبل الامتحان، ونتمنى لهن كل توفيق».

حارسات جامعة الأزهر فرع البنات

حارسات جامعة الأزهر فرع البنات