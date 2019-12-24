شكرا لقرائتكم خبر عن السمسمية وعروض فنية وعسكرية في احتفالات بورسعيد بعيد النصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أمس، عرضًا عسكريًا وفنيًا بشارع 23 يوليو المقابل لميدان الشهداء، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى «عيد النصر»، في الذكرى 63 لانتصار المقاومة الشعبية على دول العدوان الثلاثى عام 1956، بحضور اللواء مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق، والدكتور محمد هانى غنيم، نائب المحافظ الأسبق، ومحافظ بنى سويف الحالى، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

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وتقدم العرض حملة الأعلام من طلاب الأكاديمية البحرية بمشاركة مجموعات من قوات الأمن وتشكيلات من المرور والنجدة، وسيارات الدفاع المدنى، وطلاب المدارس العسكرية، واختتم بحملة علم مصر من شباب مديرية الشباب والرياضة، وعروض فرق الفنون الشعبية وعربات الأحياء والمديريات المزينة بالزهور.

وشارك في العرض فرقة بورسعيد الفنية، وفرق الفنون الشعبية لغزل المحلة، وكفر الشيخ، والشرقية، والإسماعيلية، والعريش، والنيل للآلات الشعبية، وفرقة التنورة والحرية بالإسكندرية. وقال المحافظ اللواء عادل الغضبان إن شعب بورسعيد الباسل قدم مثالًا رائعًا في مقاومة العدوان من خلال رجال المقاومة الشعبية الذين ضحوا بحياتهم خلال حرب العدوان الثلاثى، وتقديم أعظم ملحمة من البطولات والتضحيات في سبيل الدفاع عن تراب الوطن وعزته وكرامته.

وتابع كلمته قائلًا: «كل قطرة دماء مصرية سالت على أرض بورسعيد هي بمثابة بطولة لصاحبها ولأجيال متتالية تعيش على أرض مصر ويجب أن نتفاخر بها، كما سجلتها كتب التاريخ في كل أنحاء العالم».

احتفالات بورسعيد بعيد النصر

احتفالات بورسعيد بعيد النصر

احتفالات بورسعيد بعيد النصر

احتفالات بورسعيد بعيد النصر

احتفالات بورسعيد بعيد النصر