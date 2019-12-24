شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. «الكنائس» تقيم قداسات الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقيم الكنائس الكاثوليكية اليوم قداس عيد الميلاد وفقا للتقويم الغربى وذلك وسط اجراءات أمنية مشددة، وأعلن المكتب الإعلامى الكاثوليكى عن إقامة قداس عيد الميلاد في تمام الساعة التاسعة مساء، بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر.

على جانب آخر تحتفل الطائفة الأسقفية الإنجليكانية بعيد الميلاد المجيد اليوم وذلك في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك في تمام الساعة العاشرة مساء ويترأس قداس العيد المطران الدكتور منير حنا أنيس.

كما يترأس البابا ثيودروس الثانى، بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، القداس الإلهى الاحتفالى يوم 24 ديسمبر في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركى بمنطقة الحمزاوى في القاهرة.

على جانب آخر احتفلت مدرسة سان جوزيف بالزمالك بأعياد الكريسماس في أمسية عيد الميلاد بكنيسة سان جوزيف بالزمالك مع تلميذات المدرسة، وذلك بحضور العديد من الشخصيات العامة وسفراء الدول.

بدأ الاحتفال بشكر الله على عام 2019 بكل أحداثه والدعاء لله حتى يبارك عام 2020 وقالت الأخت سميحة، مديرة المدرسة: «دعونا الله أن يكون عامًا مباركًا على مصر وعلى شعوب العالم وأرسلنا رسالة محبة وسلام للعالم كله، طالبين من الرب أن يقرر السلام في العالم وان يحفظ مصرنا الحبيبة».

واحتوت الأمسية على العديد من الترانيم باللغات المختلفة منها (العربية – الإنجليزية – الفرنسية – الإيطالية – الإسبانية – السودانية) من طالبات المدرسة. إلى ذلك، واصلت الأجهزة الأمنية في المحافظات، إجراءات تامين الكنائس والمنشآت الحيوية استعدادًا لاحتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد.

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في الأقصر، شهد محيط الكنائس والمزارات الأثرية والسياحية حالة من الاستنفار الأمنى، استعدادًا لاستقبال الرواد والسائحين من الأجانب أو العرب أو المصريين خلال أعياد الكريسماس ورأس السنة، مع تشديد قطاع الآثار على جميع مفتشى الآثار بمواقع عملهم، لتقديم الخدمات للزوار للاستمتاع بزيارة المناطق الأثرية، خاصة في ظل ما تشهده المدينة من انتعاشة سياحية، وصفت بأنها الأفضل منذ عام 2010، وتزامن ذلك مع عودة الرحلات النيلية الطويلة بين مدينتى القاهرة وأسوان، بجانب ارتفاع معدل رحلات البالون الطائر لتصل إلى 30 رحلة يوميا تقل مئات السياح الذين يقبلون على تلك الرحلات.

وفى المنوفية، تفقد اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا واللواء محمد ناجى مدير الأمن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الكنائس بمراكز المحافظة المختلفة.

وفى شمال سيناء، شهد محيط المقرات الكنسية إجراءات أمنية مشددة، حيث تقوم قوات الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة بتأمين مطرانية المحافظة بضاحية السلام ومقر الاستراحات الكنسية بحى المساعيد وكنيسة مار جرجس بوسط مدينة العريش، استعدادًا لعيد الميلاد.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الأمن قامت بإنشاء دوائر أمنية وحرم آمن حول المقار الكنسية، ومنع وقوف السيارات بمحيط هذه المقار، من خلال إغلاق الطرق المؤدية إليها، بجانب قيام خبراء المفرقعات بعمليات تمشيط حول المقار الكنسية عن طريق الأجهزة الحديثة للكشف عن المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة.

وأعلن المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية في كل مديرية، وغرف عمليات مركزية في كل مجلس مدينة وربطها بغرفة عمليات المحافظة وباقى الأجهزة والمرافق لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وتلقى أي إخطارات أو بلاغات.

وفى السويس، شددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها ورفعت حالة الاستنفار والانتشار الأمنى لقوات الشرطة في جميع أنحاء المحافظة وتم تخصيص تمركزات وكمائن ثابتة وأخرى متحركة بشوارع السويس بجانب دوريات سيارات الانتشار السريع. وتفقد اللواء رجب عبدالعال مدير الأمن أحوال القوات وعمليات التأمين المنتشرة بالمحافظة.

وفى المنيا، أعلن المحافظ اللواء أسامة القاضى رفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات واستعداد قوات الحماية المدنية والإسعاف وتفعيل غرف العمليات بالمراكز وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام. وشهدت كنائس الوادى الجديد إجراءات أمنية مشددة، وتم فرض كردون أمنى بالشوارع المؤدية لها والمحيطة بها، وذلك لضمان تأمين الكنائس وتوفير المناخ الملائم للأقباط أثناء الاحتفالات وأداء الصلوات.