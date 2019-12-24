شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرون: متفائلون بإشراف رئيس الوزراء على ملف الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى عدد من المستثمرين تفاؤلهم بالإشراف المباشر من رئيس الوزراء على ملف الاستثمار، وطالبوا بضرورة اتخاذ قرارات لتوفير مناخ الاستثمار، وتحديد معايير وإجراءات واضحة للمستثمرين، وتفعيل منظومة الشباك الواحد بشكل متكامل، مع إلغاء المركزية، وحل تعثر التمويل، والاهتمام بالمناطق الصناعية.

وأكد محمد شندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن هناك اهتماما بتوجيهات الرئيس بالاستثمار في الوقت الحالى، وأنه من الضرورى وجود قرارات لمواجهة التحديات التي تواجه الصناعة.

وأضاف شندويلى أن أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار هو تعثر التمويل، ودخول العديد من أصحاب المصانع والشركات في الـ«آى سكور»، والتى تتحمل عواقبها لأكثر من 10 سنوات، مطالبا بزيادة الحد الائتمانى لمستثمرى الصعيد الذي لم يتجاوز الـ750 ألف جنيه، مطالبا بأن يكون 2 مليون جنيه. ودعا لإعداد خطة لربط الصناعة بالاستثمار، وتفعيل منظومة الشباك الواحد بشكل متكامل، مع إلغاء المركزية، حيث إن جميع مستثمرى الصعيد يتكبدون عناء إنهاء الإجراءات من القاهرة، لعدم تفعيل شباك اليوم الواحد بشكل مكتمل في الصعيد، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم يتم الاستفادة من طريق الصعيد الذي تكلف 2.5 مليار جنيه، في عام 2008، ولم يتم الانتهاء من تطوير ميناء سفاجا البحر الأحمر، بحيث يتم استخدامه في التصدير والاستيراد لمحافظات الصعيد، إذ يتم استخدامه في أضيق الحدود، مشيرا إلى ضرورة إنشاء مناطق لوجستية، وربط الوادى الجديد بالصعيد، لفتح مجال بحرى لها لتسويق منتجاتها.

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وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالمناطق الصناعية، لافتاً إلى أن محافظات الصعيد بها 40 منطقة صناعية، عدد محدود منها مكتمل البنية التحتية، مؤكدا أن الصعيد طارد للسكان بالرغم من أنه غنى بالموارد التي من الممكن أن تجعله ركيزة للاقتصاد المصرى في قطاعات مختلفة.

وأكد معتصم راشد، المستشار الاقتصادى لاتحاد المستثمرين، أنه يشفق على المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، من المهام الجديدة التي كلف بها، وأن ملفى الاستثمار والإصلاح الإدارى يحتاجان لتفرغ تام.

وتوقع علاء السقطى، رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجود تنسيق بين قطاعى الصناعة، والاستثمار بعد تكليف نيفين جامع بوزارة الصناعة، وإسناد ملف الاستثمار لرئيس الوزراء، مشيرا إلى أن التنسيق لم يكن موجودًا في العهد السابق وهو ما كان يؤدى إلى وجود عوائق، ولم يحقق النتائج المرجوة.

مشددا على ضرورة تشديد عقوبة من يعطل الإجراءات من الموظفين