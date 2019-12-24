شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يبدأ اختيار فريقه المعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران الجديد، اختيار الفريق المعاون له في المرحلة المقبلة، وكشفت مصادر داخل الوزارة أن الوزير سيسند منصب أمين عام الوزارة لسيد عبدالله، مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة القابضة لمصر للطيران، خلفا للطيار حسن التهامى عبدالرؤوف الذي تم تعيينه في المنصب في عهد الفريق يونس المصرى.

وأضافت المصادر أن «عنبة» أعاد الدكتور باسم سامى عبدالكريم إلى منصبه كرئيس للإدارة المركزية للعلاقات الخارجية والداخلية بوزارة الطيران، وهو المنصب الذي تركه قبل أسبوعين بقرار من الفريق يونس المصرى.

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ومن المقرر أن يتولى باسم عبدالكريم مهام المستشار الإعلامى، والمتحدث الرسمى لوزارة الطيران خلفا لدينا الفولى، وأوضحت أن هناك كثيرا من المناصب سيتم إلغاؤها داخل الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى، خاصة بعد مشروع الدمج وإعادة الهيكلة التي تتم داخل الوزارة.

وأوضحت المصادر أن «عنبة» سيولى مهام خاصة لبعض الكوادر ذات الخبرات العالية والكبيرة داخل قطاع الطيران، وبخاصة التي تهتم بملف التدريب، نظراً لأنه قد حقق نجاحات كبيرة فيه خلال عمله رئيساً لأكاديمية شركة مصر للطيران للتدريب، خلال الفترة من 2013 حتى 2017، والتى شهد خلالها مركز التدريب طفرة في الأداء، تُوج باجتياز تفتيش المنظمة العالمية للطيران المدنى «الإيكاو»، الذي أجرته المنظمة لتقييم معايير الجودة على البرامج والأنشطة التدريبية، التي تقدم داخل المركز للتأكد من مطابقتها للمواصفات ومتطلبات «الإيكاو»، كما اجتاز المركز خلال فترة رئاسته تفتيش الوكالة الأوروبية للسلامة والطيران «الإيازا»، وحصل على جائزة أفضل أكاديمية تدريب على أعمال الطيران في القارة الإفريقية لعام 2013، لما تضمه الأكاديمية من أحدث البرامج التدريبية وأجهزة الطيران التمثيلى لتدريب الطيارين، كذلك أجهزة تدريب الضيافة الجوية على جهاز الطوارئ، وتدريب مهندسى صيانة الطائرات على مختلف الطرازات.

وأعد «عنبة» خطة لتطوير البرامج التدريبية بالأكاديمية، وجرى تنفيذها بالفعل طبقاً لأحدث أساليب تحديث برامج التدريب المعتمدة من منظمة «الإيكاو»، بهدف رفع مستويات الأداء بشركة مصر للطيران المتعلقة بالسلامة الجوية وخدمة العملاء، وخلال فترة رئاسته للأكاديمية عمل على إعادة تأهيل طلبة الجامعات أثناء الإجازة الصيفية، في مجالات التنمية البشرية والجودة وصيانة الطائرات والسياحة والطيران، وغيرها من الدورات التي تعمل على إعداد الطلاب لسوق العمل، كما نشطت الأكاديمية في تقديم خدماتها لعدة شركات، مثل الخطوط الجوية الإثيوبية، والكينية، والزيمبابوية، والسودانية، والإريترية، والليبية، والسورية، والعراقية، والسعودية، بالإضافة إلى شركات أخرى في شبه القارة الهندية.