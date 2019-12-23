شكرا لقرائتكم خبر عن «العلمية للإرشاد الزراعي» تناقش استراتيجية الأمن الغذائي وترشيد المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت محطة البحوث الزراعية، الإثنين، بملوي في محافظة المنيا المؤتمر السادس عشر للجمعية العلمية للإرشاد الزراعي، وتناول المؤتمر العديد من المحاور المتعددة منها استراتيجية التنمية الزراعية للأمن الغذائي في ضوء التحديات، وكذلك الإدارة المستدامة للأراضي الزراعية والاستخدام الأمثل للموارد المائية وارشاد المستهلك ورؤية إرشادية للمخاطر الاجتماعية الريفية.

وأوصى المؤتمر في ختامه بعدة توصيات منها:

1- تفعيل دور الإرشاد الزراعي عن طريق وجود أجهزة متخصصة لتقييم الدعم الفنى للمزارعين لتعليم الممارسات الفنية الحديثة.

2- تضامن المؤسسات العامة مع المؤسسات الخاصة لتدريب وإعداد الكوادر البشرية من خريجى كليات الزراعة والمدارس الزراعية في مجال الإنتاج الزراعى- الإرشاد الزراعى والتوسع الرأسى للتنمية الزراعية لزيادة وجودة الإنتاج الزراعى.

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3- وضع استرتيجية للأمن الغذائى.

4- ترشيد استخدام المياه وتقدير مدى احتياج المحاصيل للموارد المائية.

5- فرض غرامة مالية للتعديات على الأراضى الزراعية.

6- التوسع الأفقى لتحقيق الأمن الغذائى عن طريق زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحات المنزرعة.

-7- تفعيل دور الإرشاد الزراعى في نشر الوعى نحو أهمية إنشاء الصوب الزراعية.