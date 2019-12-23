شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «الغيابات والتأخير».. إحالة 64 موظفًا للتحقيق في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إحالة 64 موظفًا للتحقيق بمركزي الدلنجات وإيتاي البارود، لعدم الانضباط الإداري.

وأسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها وحدات الرقابة والمتابعة بالمركزين عن تحويل ١٢ موظفا للتحقيق بإدراتي التموين والطب البيطري بمدينة الدلنجات للغياب بدون سند قانونى، كما تم تحويل ٥٢ من العاملين بمركز إيتاي البارود للتحقيق، بواقع ٤ بالوحدة الصحية بقرية الإبراهيمية و٩ بالوحدة الصحية بقرية الخوالد للغياب عن العمل بدون سند قانوني، وعدد ٢ بالوحدة الصحية بقرية اشليمة لترك العمل، و٣٧ بالوحدة الصحية باشليمة للحضور متأخرا بعد مواعيد العمل الرسمية.

وشدد المحافظ على استمرار وتكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين، مؤكداً عدم قبوله أي تقصير خاصة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.