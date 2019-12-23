شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة فاقوس عن واقعة ضرب النار في خطوبة ابنتها: «الإخوان» وراء الضجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس، على واقعة تداول فيديو لها وهي تطلق النيران في فرح ابنتها.

وقالت نوسيلة إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «أنا اللي موجودة في الفيديو ولا أرى داعيا للضجة المثارة»، متسائلة: «هل الفيديو لو كان للرجل كانت ستثار مثل هذه الضجة ؟».

وتابعت نوسيلة إسماعيل: «تدربت على السلاح، ومتمكنة من التعامل معه، إحنا داخلين على انتخابات وهناك منافسات، فضلا عن جماعة الإخوان الإرهابية تبحث عن عن أي خطأ لإثارة المشكلات».

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وأضافت نوسيلة إسماعيل: «أوجه رسالة إلى المصريين ليه مش بنعمل ضجة على مشروعات الرئيس ونتكلم عليها على مواقع التواصل الاجتماعي زي اللي بيحصل، دلوقتي، فرح بنتي ومن حقي أفرح، ولم أصب أي شخص بضرر».

ووجهت نوسيلة إسماعيل حديثها للإعلامي أحمد موسى: «لو عزمتنى في أي فرح تانى عندك هاجى وأضربلك نار»، ليرد الإعلامي: «إحنا صعايدة وفى فرح بنتى مضربناش نار ولا طلقة واحدة».

وأردفت نوسيلة إسماعيل عضو مجلس النواب: «أنا سعيدة جدا إني ضربت نار وفرحت ببنتي، ومش ندمانة».

وأضافت نوسيلة إسماعيل: «قمتم بتحويل الواقعة لحالة فريدة من نوعها لأنني سيدة فقط»، وهو ما رد عليه أحمد موسى قائلا: «لقد خرجتى عن شروط ترخيص السلاح والمرخص فقط في حالة الدفاع عن النفس، ومشهد الفيديو لم يكن فيه أي دفاع عن النفس».