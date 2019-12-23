شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يستقبل نظيرة اليمني والوفد المرافق بمؤتمر وزراء التعليم العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الإثنين، الدكتور حسين عبدالرحمن باسلامة وزير التعليم العالي اليمني، والوفد المرافق له، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السابع عشر لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب الذي يعقد تحت شعار«الذكاء الاصطناعي التحديات والرهانات».

أكد الوزير خلال اللقاء على ترحيب مصر باستقبال الأشقاء أصحاب المعالي الوزراء والحضور من المعنيين بالتعليم العالي والبحث العلمي من الدول العربية، في هذا الحدث الهام الذي يعد فرصة لتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا المشتركة وسبل تطوير الخدمات التعليمية والارتقاء بالمؤسسات التعليمية والبحثية العربية لتلائم المستويات العالمية، ومتابعة التغييرات الجديدة في البحث العلمي، مشيرا إلى أهمية الشعار الذي ينعقد تحته المؤتمر لهذه الدورة وهو «الذكاء الاصطناعي» وكيف يمكن الاستفادة منه في خدمة قضايا التنمية المستدامة في العالم العربي.

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من جانبه، أكد د. باسلامة وزير التعليم العالي اليمني على عمق علاقات التعاون التي تربط بين مصر واليمن في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة، مشيرا إلى حرص اليمن على الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير التعليم العالي، مشيدا بما حققته مصر من إنجازات في هذا المجال خلال السنوات الماضية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء توقيع اتفاقيات جديدة للتعاون بين الطرفين لتشجيع التبادل العلمي، وعمل أبحاث مشتركة، وزيادة أعداد المبعوثين اليمنيين إلى مصر، وقدم الوزير الشكر للوزارة لجهودها في تطوير الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين اليمنيين وتسهيل التحاقهم بالجامعات المصرية.

وخلال اللقاء، تبادل الطرفان تقديم دروع التكريم، وقدم د. عبدالغفار الدعوة لنظيره اليمني لحضور المنتدى الدولي للتعليم العالي الذي تنظمه الوزارة خلال شهر إبريل القادم، مشيرا إلى أن المنتدى سيناقش العديد من القضايا الهامة والتحديات التي تواجه التعليم العالي في المنطقة.

حضر اللقاء د. عائشة العولقي المستشار الثقافي اليمني، ود. كاميليا صبحى قائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ود. رشا كمال قائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للوافدين.