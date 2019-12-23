شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجيني: عقدنا 70 اجتماعًا لإنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، حول مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي اعترض عليه حزب مستقبل وطن.

وقال أحمد السجيني، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «الإدارة المحلية تلقت 5 تشريعات، أحدها من الحكومة، و4 من أحزاب الوفد والحرية، والتجمع، وأحد أعضاء مجلس النواب»، مشيرًا إلى أن الإدارة المحلية بالبرلمان عقدت 70 اجتماعا مع أكبر عدد من الوزراء والمحافظين، والخبراء من أساتذة الجامعة، ورؤساء وأعضاء مجالس محلية سابقين، مؤكدًا أن وزراء التنمية المحلية لم يعترضوا على القانون.

وتابع أحمد السجيني: «الإدارة المحلية عقدت جلسة لرؤساء الأحزاب والمفكرين، والمحافظين»، مشيرا إلى أن 3 وزراء تنمية محليّة لم يعترضوا على مشروع قانون الإدارة المحلية، منذ إنجازه في عهد حكومة المهندس شريف إسماعيل.