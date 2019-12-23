شكرا لقرائتكم خبر عن المسماري: مصر السند الحقيقي للشعب الليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وأضاف المسماري في لقاء تليفزيوني، أن الجيش الوطني الليبي «لن يسمح بأي تدخل أجنبي لنصرة الميليشيات الإرهابية».

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن مصر السند الحقيقي للشعب الليبي منذ مئات السنين، لافتا إلى أن الجيش الليبي تأسس عام 1942 في منطقة أبورواش بمصر.

​ولفت إلى أن «تركيا تدعم الميليشيات الإرهابية في بنغازي بأسلحة ومتفجرات»، وأشار إلى أن «قطر أولى الدول التي دعمت الإرهاب في ليبيا».

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وقال المسماري إن «ميليشيات (فايز) السراج تدير سوقًا للنخاسة في غرب ليبيا».

​وأكد على أن مجموعات إرهابية ممولة من السراج حاولت مهاجمة حقل الفيل النفطي.

وشدد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي على أن الإعلام عليه دور كبير لتوعية المواطن بحقيقة ما يحدث في ليبيا.