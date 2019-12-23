معارض تركى: أردوغان دمر علاقتنا بمصر وسوريا وجر الجيش لحرب جديدة فى ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة، فيديو للمتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى التركى، فائق أوزتراك، يهاجم حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا الذى يترأسه رجب طيب أردوغان، بسبب إصرار الحكومة التركية على التضحية بأبناء الجيش التركى بالتدخل العسكرى فى ليبيا ودعم الميليشيات المتطرفة التابعة لحكومة الوفاق الوطنى، فضلا عن تدميره للعلاقات التاريخية لتركيا مع مصر وسوريا. وقال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى التركى، خلال الفيديو: لم تعد لدينا سفارات فى تلك الدول بسبب محاولة أردوغان التدخل فى شؤونها، فالقصر الرئاسى بقيادة الرئيس أردوغان قد ورط تركيا فى المستنقع السورى، والآن يستعد لتدمير جيشنا فى ليبيا. Advertisements وهاجم المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى التركى، أردوغان لتدخلاته فى الشرق الأوسط، قائلًا سجل رئيس حزب العدالة والتنمية واضح وصريح، لقد تدخل فى أمور مصر والنتيجة كانت واضحة، تدخل فى شؤون سوريا والنتيجة واضحة أيضًا؛ وبعد هذه الأخطاء أصبح بلدنا فى وضع حرج؛ أصبح بلدنا لا يمتلك سفارات فى بعض البلاد.

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