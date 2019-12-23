شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: موجة عدم استقرار تبدأ من الغد لمدة 4 أيام.. وأمطار تمتد للعاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تتعرض خلال الفترة من غدا الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل، لحالة من حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اعتبارا من الثلاثاء وحتى نهاية الفترة.

وكشفت الهيئة، أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وشمال سيناء تمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية والطقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

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وعن القاهرة الكبرى فمن المتوقع اعتبارا من غدا الثلاثاء أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة من الثلاثاء وحتى نهاية الفترة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة والطقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة يوم الأحد على، القاهرة والوجه البحرى من 19 إلى 18، والسواحل الشمالية من 19 إلى 18، وشمال الصعيد من 20 إلى 19، وجنوب الصعيد من 23 إلى 22، وجنوب سيناء من 24 إلى 23 درجة.