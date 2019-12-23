شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين بالقاهرة: بعض الدول تريد تخريب علاقاتنا بالعالم العربى والإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج ردا على التقارير المنشورة حول تعذيب المسلمين فى الصين، إن هناك بعض الدول تريد تخريب العلاقات بين الصين وبين العالم العربى والإسلامى ومصر كذلك.

وأضاف السفير فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم فى مقر السفارة، أن نشر الشائعات على الانترنت أمر خبيث وقبيح، وليس المرة الأولى، حيث أنه انتشر خلال الربيع العربى، معربا عن ثقته أن الأصدقاء المصريين يعرفون جيدا هذه الأساليب.

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