تطوير شارع جمال عبد الناصر بالحوامدية وكورنيش منشأة القناطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت محافظة الجيزة اليوم عددا من المجهودات لرفع مستوى الخدمات المقدمه لمواطنيها، حيث جاءت أبرز تلك المجهودات هى البدء فى أعمال توسعة شارع جمال عبد الناصر بالحوامدية لتطويرة بناء على التوجيهات المباشرة للواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى رئيس مدينة الحوامدية الدكتور اشرف تامر. كما تابع محافظ الجيزة الأعمال الجارى تنفيذها بمركز ومدينة منشأة القناطر برئاسة اللواء لبيب حسين من استكمال أعمال تطوير كورنيش النيل بالمدينة. Advertisements وتابع اللواء هانى العنانى رئيس حى العجوزة، تنفيذ حملة مكثفة لرفع كفاءة شارع الرشيد من تقاطع شارع أحمد عرابي حتى شارع السودان شملت أعمال النظافة و رفع التراكمات و المخلفات و صيانة و دهان أعمدة الإنارة وترميم الحفر بالدقشوم والأرصفة بالبردورة والبلاط و زراعة زهور بالجزيرة الوسطى ودهان بردورة الأرصفة، وبناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومتابعة اللواء علاء بدران السكرتير العام،وتحت إشراف العميد ايهاب مكاوي رئيس حي بولاق الدكرور، وتم تنفيذ قرار إزالة شارع عادل عبد القادر من شارع الملكه لعقار مخالف فى إطار مجهودات محافظة الجيزة لمواجهة مخالفات البناء .

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