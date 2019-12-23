شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الفترة المقبلة سنمنح أولوية قصوى لمشروع المائة عالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الاثنين، بقيادات الوزارة لرسم خطة العمل بالمرحلة المقبلة.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن تجديد الثقة يعنى تجديد العهد فى بذل المزيد من الجهد فى خدمة الدين والوطن مبينًا أن المرحلة المقبلة ستشهد، إعطاء أولوية قصوى لمشروع المائة عالم واستكمال تطوير منظومة الأداء الإدارى بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها ومرحلة بناء الوعى الدينى والوطنى .

وتابع الوزير: مرحلة تكوين العلماء والتثقيف الدينى المستنير على أوسع نطاق داخليًا وخارجيًا ،وتشمل المرحلة القادمة، مرحلة العمل المؤسسي المشترك مع سائر المؤسسات الوطنية ذات الصلة ببناء الوعي، ومرحلة الكتاب المرئي والمسموع ومرحلة الدفع بمزيد من الشباب وتمكين عمل المرأة ومرحلة تعظيم الموارد الذاتية للوزارة وتطوير هيئة الأوقاف، والتوسع في أنشطة خدمة المجتمع ومواصلة مسيرة تجديد الفكر الدينى، والخطاب الدينى المستنير فى تحقيق مصالح الوطن، وتكثيف برامج التأهيل والتدريب لجميع العاملين بالأوقاف والجهات التابعة.

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وتشمل تطوير مستشفى الدعاة لتقديم خدمة طبية متميزة للمجتمع عامة والعاملين بالأوقاف خاصة، الانطلاق إلى آفاق أوسع في تحقيق دور مصر الريادى فى نشر الفكر الوسطى، وقد أعرب قيادات وزارة الأوقاف عن سعادتهم الغامرة وشكرهم الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تجديد الثقة معاهدين الله تعالى على بذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة.