شكرا لقرائتكم خبر عن هدى درويش شخصية العام فى التسامح لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت منظمة السلام والتسامح بين الشعوب الدكتورة هدى درويش رئيس قسم الأديان المقارنة بجامعة الزقازيق باعتبارها ضمن 100 شخصية عربية قدمت إنجازات مهمة فى التسامح الإنسانى وحوار الحضارات.جاء ذلك فى هامش المؤتمر الدولى الحادى عشر التسامح الذى عقد مساء اليوم بمركز التعليم المدنى بوزارة الشباب. بحضور وفود من مختلف الدول العربية من المثقفين والاكاديميين والفنانين. وقال الدكتور حمدى قنديل رئيس المنظمة تكريم د. هدى درويش جاء لجهودها فى نشر ثقافة التسامح والسلام ومواجهة العنف والتطرف الفكرى والتعصب والتميز والعنصرية. Advertisements

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