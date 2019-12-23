"صناعة النواب" تؤجل نشاطها لحين حضور الوزراء اجتماعات اللجنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أصدرت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بيانًا تُعلن فيه عدم عقد أي اجتماعات دون حضور الوزير المختص شخصيًا، وعدم قبول حضور الممثلين أو بعض وكلاء الوزارة ممن يدلون بأخبار أو تقارير فقط- بحسب البيان.

وقرر رئيس اللجنة، تأجيل جلسة الانعقاد المزمع عقدها غدًا الثلاثاء، لذلك السبب، وسط حالة من الاستيلاء من قبل أعضاء اللجنة نظرًا لتكرار مشهد غياب الوزراء عن الاجتماعات.

وكانت اللجنة خصصت اجتماعها غدًا، لمناقشة موضوع "طفايات الحريق المغشوشة"، وكيفية تداولها في الأسواق، وطالبت بتواجد الوزير المختص.​