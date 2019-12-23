"اعترافات قاتل والده ببني سويف وحكم الـ 5 علاوات".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

ضبط مدير بشركة أمن خاصة بحوزته 17 شهادة مزورة منسوبة للحماية المدنية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مدير مواقع بإحدى شركات الأمن الخاصة، والمسئول عن استخراج شهادات تدريب الحماية المدنية على أعمال الإطفاء للعاملين بالأمن الإداري، بإحدى شركات الاتصالات بالأقصر، وبحوزته 17 شهادة مزورة بأسماء مختلفة منسوب صدورها إلى إدارة الحماية المدنية بالأقصر؛ خلافاً للحقيقة.

عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٦٥٧ لسنة ٢٠١٩ في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة ٢٥ يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير ٢٠٢٠.

القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص في إشكال تنفيذ الـ5 علاوات

قضت محكمة القضاء الإداري "دائرة 12"، بعدم الاختصاص بنظر الأشكال المقام من البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، للاستمرار في تنفيذ حكم إضافة 80 % من الخمس علاوات والصادر من المحكمة الإدارية العليا.

وأكد الإشكال أن الحكم الصادر تضمن أحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

اعترافات المتهم بقتل والده ببني سويف: "ضربني علشان قلت له بيع الأرض"

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة التعدي على مزارع، وقتله ببنى سويف، وضبط مرتكب الواقعة.

كان مركز شرطة بنى سويف بمديرية أمن بنى سويف، تلقي إخطارا من إحدى المستشفيات بوصول (مزارع - مقيم بدائرة المركز) جثة هامدة إثر إصابته بعيار نارى "خرطوش" بالصدر وجروح بالرأس ، وما قرره (نجله - حاصل على دبلوم) أنه حال عودته صحبة والده من واجب عزاء بدائرة مركز شرطة إهناسيا مستقلان دراجة نارية بطريق فرعى بدائرة المركز ، استوقفهما شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية "تروسيكل" وتعدى أحدهما على والده بالضرب بعصا على رأسه ، وأطلق عيار ناري تجاهه فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

"إحنا مباحث".. سقوط عصابة "الشرطة المزيفة" لسرقة السيارات بالتجمع

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تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من القبض على 5 عاطلين سرقوا سيارتي نقل عن طريق انتحال صفة رجال شرطة بالتجمع الخامس.

لتهنئته بالمنصب الجديد.. وزير العدل يستقبل رئيس القضاء الأعلى والنائب العام

استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الاثنين، كلاً من المستشار عبد الله عصر، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام المستشار حمادة الصاوي، بديوان عام الوزارة في أول أيام توليه منصبه الجديد؛ حيث قدموا التهنئة له على توليه حقيبة الوزارة وتمنياتهم بالتوفيق والسداد.

بحوزتهم 4 ملايين جنيه.. ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في العملة بالإسكندرية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالإسكندرية، 3 أشخاص لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفي، وبحوزتهم أكثر من 4 ملايين جنيه.

"العيون الساهرة" تنجح في إعادة 3 أطفال لأهليتهم ضلوا الطريق بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، في إعادة 3 أطفال ضلوا الطريق لأهليتهم، وأخذت التعهد عليه بحسن رعايتهم.

تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، من غرفة عمليات النجدة من أحد المواطنين، قرر بأنه حال سيره بدائرة قسم شرطة الأزبكية وبصحبته نجله "طفل-البالغ من العمر 8 سنوات" ضل نجله الطريق ولم يعثر عليه.

انقلاب سيارة مواد بترولية على طريق السويس .. ومدير المرور ينتقل

انقلبت سيارة نقل محملة بمواد بترولية، اليوم الاثنين، على طريق السويس المتجة إلى القاهرة.

وانتقل اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، وقيادات الإدارة، لمحل البلاغ، لرفع أثار الحادث، وسحب الكثافات الناتجة عن الحادث.​

بعد انقشاع الشبورة.. إعادة فتح طريق الفيوم الصحراوي

قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الإثنين، فتح طريق الفيوم الصحراوي، من الكيلو 46 حتى الكيلو 56، بعد تلاشي وزوال الشبورة الكثيفة، التي ظهرت أعلى الطريق، وسط تواجد الخدمات المرورية بالطريق.