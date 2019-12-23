ضبط مدير بشركة أمن خاصة بحوزته 17 شهادة مزورة منسوبة للحماية المدنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مدير مواقع بإحدى شركات الأمن الخاصة، والمسئول عن استخراج شهادات تدريب الحماية المدنية على أعمال الإطفاء للعاملين بالأمن الإداري، بإحدى شركات الاتصالات بالأقصر، وبحوزته 17 شهادة مزورة بأسماء مختلفة منسوب صدورها إلى إدارة الحماية المدنية بالأقصر؛ خلافاً للحقيقة.
بمواجهته اعترف بتحصله على تلك الشهادات من أحد الأشخاص؛ مقابل مبلغ مالي قدره 50 جنيهاً للشهادة، وقام بتسليمها للعاملين بشركة الاتصالات، وتقاضيه مبلغ مالي قدره 13 ألف جنيه، بدعوى توريدهم لإدارة الحماية المدنية بالأقصر، نظير عقد الدورة التدريبية لهؤلاء العاملين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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