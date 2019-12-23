اعترافات المتهم بقتل والده ببني سويف: "ضربني علشان قلت له بيع الأرض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة التعدي على مزارع، وقتله ببنى سويف، وضبط مرتكب الواقعة.

كان مركز شرطة بنى سويف بمديرية أمن بنى سويف، تلقي إخطارا من إحدى المستشفيات بوصول (مزارع - مقيم بدائرة المركز) جثة هامدة إثر إصابته بعيار نارى "خرطوش" بالصدر وجروح بالرأس ، وما قرره (نجله - حاصل على دبلوم) أنه حال عودته صحبة والده من واجب عزاء بدائرة مركز شرطة إهناسيا مستقلان دراجة نارية بطريق فرعى بدائرة المركز ، استوقفهما شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية "تروسيكل" وتعدى أحدهما على والده بالضرب بعصا على رأسه ، وأطلق عيار ناري تجاهه فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي ببنى سويف أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المتوفى المذكور.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة نظراً لسوء معاملة والده له وبتاريخ الواقعة، وأثناء سيره صحبة والده طلب منه بيع مساحة من الأرض الزراعية ملكه، فرفض وتعدى عليه بعصا "عكاز" كانت بيده، مما أثار غضبه فقام بإخراج سلاح ناري كان بحوزته "فرد خرطوش"، وأطلق عيار ناري تجاهه فأحدث إصابته التي أودت بحياته، واختلق واقعة قيام مجهولين بإستيقافهما والتعدي على والده، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم وفارغ طلقة من ذات العيار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.