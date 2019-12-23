مصر | مناظرة النيابة لجثة الطالب المنتحر بالمطرية: نزيف حاد بالمخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مناظرة النيابة لجثة الطالب المنتحر بالمطرية: نزيف حاد بالمخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مناظرة النيابة العامة لجثة طالب قام بالانتحار بإلقاء نفسه من الطابق السادس من شرفة منزله بالمطرية، أن الجثة لشاب في العقد الثاني وبها عدة كسور في أماكن متفرقة بالجسم ونزيف حاد بالمخ أدي الي وفاته في الحال.

وكلفت النيابة في وقت سابق بتشريح جثة الطالب المنتحر وارسال بيان مفصل بالصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما أمرت النيابة باستدعاء أسرة المتوفي للاستماع الي اقوالهم.

كانت البداية بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغًا من فتاة، مفاده انتحار شقيقها بإلقاء نفسه من الطابق السادس، بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب يدعى "عياد.م"، 19 سنة، طالب، ومقيم بدائرة القسم.



وبإجراء التحريات، تبين انتحار الشاب بسبب خطوبة الفتاة التي يحبها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.