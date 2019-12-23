مصر | الإدارى يلغي قرار منع الصحفيين المحالين للتحقيق من دخول النقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإدارى يلغي قرار منع الصحفيين المحالين للتحقيق من دخول النقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الصحفيةحنان عبدالله والمطالبة بوقف قرار منعها من دخول نقابة الصحفيين لحين الإنتهاء من التحقيق، وإحالة الشق الموضوعى من الدعوى لهيئة المفوضين.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٨٩٧٨ لسنة ٧٤ قضائية، كل من نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس الإدارة.

وذكرت المحكمة بأنه لاعقوبة ولا جريمة إلا بنص،وأن قرار المنع من دخول النقابة صدر بالمخالفة لقانون النقابة،وخاصة بالمادة ٧٧ و٨٠ من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠.