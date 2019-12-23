مصر | النيابة تستمع لأقوال جيران قاتل زوجته بمدينة بدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستمع لأقوال جيران قاتل زوجته بمدينة بدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت نيابة القاهرة الجديدة الكلية لأقوال شهود العيان والجيران في واقعة قيام عاطل بقتل زوجته بمدينة بدر.

وقال "إبراهيم. "أحد جيران المتهم: إن المتهم يسكن معهم في العقار منذ سنتين، ودائم الشجار مع الكبير والصغير بدون أسباب، وزوجته كانت تتصدى له وتتشاجر معه بسبب تصرفاته غير اللائقة، ومنذ أن سكن بالعقار وهو يرفض دفع فاتورة المياه وزوجته هي من كانت تدفع في الخفاء دون علمه.

وأضاف الشاهد: "ويوم الواقعة أرسلت زوجتي لمقابلة المجني عليها لمطالبتها بـ50 جنيها لإضاءة السلم وانتظرت زوجتي على الباب، ودخلت المجني عليها لإحضار المال لها، فخرج المتهم وظل يسب زوجتي بألفاظ بذيئة وقام بدفعها على السلم، فنزلت لمعاتبته عما فعله بزوجتي فخرج بسكين في يده وظل يهلل ويصرخ، وتدخلت المجني عليها والكثير من الجيران لمنعه من التعدي عليَّ بالسكين، وتمكنا من أخذ السكين من يده، فأخذ زوجته للداخل وظل يضرب بها، حاولنا كسر الباب لكننا لم نتمكن حتى تفاجأنا به يجري من العقار مسرعا، ووجدنا المجني عليها ملقاة أرضًا والدماء تسيل منها وبالكشف عليها تفاجأنا بوفاتها.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالى بتشاجر زوجين داخل مسكنهما بمدينة بدر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المكان لكشف الحادث، وبالفحص تبين قيام المتهم برطم رأس زوجته في الحائط، مما أدى إلى وفاتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

