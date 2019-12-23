مصر | تشريح جثة طالب انتحر بإلقاء نفسه من شرفة منزله بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشريح جثة طالب انتحر بإلقاء نفسه من شرفة منزله بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة طالب انتحر بإلقاء نفسه من الطابق السادس من شرفة منزله، وارسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها والوقوف علي ملابسات الحادث واذا كان يوجد شبة جنائية من عدمه، والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما أمرت النيابة باستدعاء أسرة المتوفي للاستماع الي اقوالهم.

كانت البداية بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغًا من فتاة، مفاده انتحار شقيقها بإلقاء نفسه من الطابق السادس، بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب يدعى "عياد.م"، 19 سنة، طالب، ومقيم بدائرة القسم.



وبإجراء التحريات، تبين انتحار الشاب بسبب خطوبة الفتاة التي يحبها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.