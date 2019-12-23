مصر | قانوني يوضح العقوبة المتوقعة على نائبة واقعة ضرب النار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قانوني يوضح العقوبة المتوقعة على نائبة واقعة ضرب النار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اُثير على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أمس، فيديو لنائبة بالبرلمان المصرى تدعي نوسيلة إسماعيل عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، تقوم بإطلاق الاعيرة النارية احتفالا بخطوبة ابنتها كما صرحت عبر مداخلة هاتفية لها بأحد البرامج، فاهتمت "الخليج 365" بعرض الموقف القانوني للواقعة.



وصرح المحامي والحقوقي طارق العوضي، قائلا: "نحن لا نلعب بالأسلحة احتفالا بالمناسبات فيجب علي النائبة أن تكون قدوة".



وأضاف انه يجب النظر أولا إلي تصنيف السلاح وإذا كان سلاح مرخص أو غير مرخص، ونوه أن ترخيص السلاح يكون للدفاع عن النفس لذا ترخيص السلاح يكون من أستخدامه في حالة التعرض للخطر.



وأضاف "العوضي" ان يوجد بقانون العقوبات جريمة تسمي "إطلاق اعيرة النارية داخل كردون المدينة"، وعقوبتها هي الغرامة بحد أدني 50 جنيها، وذلك في حالة إذا كان السلاح مرخص.