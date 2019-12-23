مصر | قانوني يوضح العقوبة المتوقعة على نائبة واقعة ضرب النار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قانوني يوضح العقوبة المتوقعة على نائبة واقعة ضرب النار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصرح المحامي والحقوقي طارق العوضي، قائلا: "نحن لا نلعب بالأسلحة احتفالا بالمناسبات فيجب علي النائبة أن تكون قدوة".
وأضاف انه يجب النظر أولا إلي تصنيف السلاح وإذا كان سلاح مرخص أو غير مرخص، ونوه أن ترخيص السلاح يكون للدفاع عن النفس لذا ترخيص السلاح يكون من أستخدامه في حالة التعرض للخطر.
وأضاف "العوضي" ان يوجد بقانون العقوبات جريمة تسمي "إطلاق اعيرة النارية داخل كردون المدينة"، وعقوبتها هي الغرامة بحد أدني 50 جنيها، وذلك في حالة إذا كان السلاح مرخص.
إما اذا كان السلاح بدون ترخيص فهذة جريمة أخري تسمي حيازة سلاح بدون ترخيص، وتصل عقوبتها للمؤبد.
وأشار العوضي إلي انه يجب علي النيابة فتح تحقيق والتحري من مدي ترخيص السلاح، وترخيص يحمل إسم النائبة، ونوع السلاح ورقمه، فكون انها نائبة لا يمنع ذلك من التحقيق ولكن يمنع من سماع أقوالها او إحالتها للمحاكمة إلا بطلب رفع الحصانة واخذ رأي مجلس النواب.