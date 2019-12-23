أخبار مصر | 40 صورة من عزاء أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال الأسبق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 40 صورة من عزاء أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال الأسبق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك عدد من الوزراء السابقون والحاليون، والشخصيات العامة، ورجال الدولة، بعزاء الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال الأسبق.

وشُيع جثمان الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال الأسبق، بعد صلاة ظهر الخميس الماضي، من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

كان الدكتور أشرف الشرقاوى توفي الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض، وأقيم عزاؤه مساء اليوم، بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

