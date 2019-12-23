أخبار مصر | وزراء سابقون وحاليون بعزاء وزير قطاع الأعمال الأسبق

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شارك عدد من الوزراء الحاليون والسابقون، بعزاء الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال الأسبق، وذلك بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

وحضر العزاء السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق، والدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، وأيضًا المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق.