أخبار مصر | أول ظهور لـ غادة والي بعد التعديل الوزاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول ظهور لـ غادة والي بعد التعديل الوزاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، مساء اليوم، بعزاء الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال الأسبق، وذلك بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

كما شارك بالعزاء، لفيف من الوزراء الحاليين والسابقين، وعدد من رجال الدولة والشخصيات العامة.

وشيع جثمان الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال الأسبق، بعد صلاة ظهر الخميس الماضي، من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

كان الدكتور أشرف الشرقاوى توفى، الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض، وأقيم عزاؤه مساء اليوم، بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

ووافق مجلس النواب أمس، على تعديل وزاري، تضمن حقيبة التضامن الاجتماعي، لتصبح الدكتورة نيفين القباج وزيرة للتضامن، خلفًا للدكتورة غادة والي.

