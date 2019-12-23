أخبار مصر | بشري لعمال التشجير.. تفاصيل اجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشري لعمال التشجير.. تفاصيل اجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت اللجان النوعية بالبرلمان، اليوم الاثنين، العديد من الاجتماعات لمناقشة أهم القضايا المثارة على الرأي العام، حيث أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية بأن أزمة عمال التشجير أوشكت على الانتهاء، بالإضافة إلى مُطالبة الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، بإطلاق فضائيتين أحدهما تتحدث باللغة الفرنسية والآخرى بالانجليزية للتحدث مع الدول الإفريقية.

بشري سارة لعمال التشجير

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تلقى تكليفًا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بحل أزمة عمال التشجير، مؤكدًا أن المشكلة الرئيسية في هذا الملف، في أنه لا تتوافر أي بيانات لهؤلاء العمال، وتابع: "إزاي أدفع فلوس وأنا هتحاسب عليها، واحنا مش عارفين بيانات الناس".

وأضاف "معيط"، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، لمناقشة أزمة العاملين على الصناديق الخاصة والعمالة المؤقتة، أنه في الآونة الأخيرة، تدخل بشكل مباشر لحل أزمة تأخر المرتبات الخاصة بالصناديق الخاصة المتعاقد عليها بعض العاملين.

وذكر أنه خلال العام الماضي، تم ضخ مليار جنيه لسد العجز الموجود بالصناديق الخاصة، مُطالبًا أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإجراء تعديل على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، للسماح بندب ونقل العاملين على الصناديق الخاصة، للمصالح الحكومية الأخرى مثل الجمارك ومصلحة الضرائب، ونوه بأن الوزارة حاولت انتداب بعض العاملين على الصناديق الخاصة لمصلحة الجمارك، ولكنهم اصطدموا بحظر قانون الخدمة المدنية لهذا الأمر.

الموافقة على إنشاء هيئة الوثائق القومية والمحفوظات ورفض رفع الحصانة عن نائبين

ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، خلال اجتماعها، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات.

ورفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الطلب المقدم بشأن رفع الحصانة عن النائب خالد محمد صالح إبراهيم.



كما رفضت اللجنة، طلب رفع الحصانة عن النائب عمرو صدقي، والمقدم من حسن النحلة بصفته نقيب المرشدين السياحيين، وذلك لقيام النائب بالإدلاء بتصريحات صحفية، بها سب وقذف، وجاء رفض اللجنة للطلبين، بسبب وجود شبهة كيدية. كما رفضت اللجنة، طلب رفع الحصانة عن النائب عمرو صدقي، والمقدم من حسن النحلة بصفته نقيب المرشدين السياحيين، وذلك لقيام النائب بالإدلاء بتصريحات صحفية، بها سب وقذف، وجاء رفض اللجنة للطلبين، بسبب وجود شبهة كيدية. وزير التموين يطالب بفرض رسوم على السكر الأبيض المستورد

كما قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إنه أصبح من الضروري أن يكون هناك تشريع قانوني جديد، لفرض رسوم على السكر الأبيض المستورد من الخارج، لحل أزمة سعر محصول قصب السكر. Advertisements جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن إعادة النظر في تسعير توريد المحاصيل الاستراتيجية وخاصة محصولي قصب وبنجر السكر، وعدم تسليم المزارعين تقاوي وحيدة الأجنة لمحصول بنجر السكر بالرغم من ارتفاع إنتاجيته. وأضاف "المصيلحي"، أن هناك اتفاقيات بين مصر وأوروبا والبرازيل، برفع الجمارك نهائيًا، وبالتالي من حق أي مستورد أن يستورد سكر بدون جمارك وفقا للاتفاقيات، مُذكرًا أنه كلما ارتفع سعر البترول يرتفع سعر السكر. وتعهد وزير التموين، بتحقيق توازن بين مزارعي قصب السكر، وصناعة السكر والمستهلك، بشأن سعر السكر ومحصول قصب السكر، مشيرًا إلى أن هناك لقاءً، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزيري المالية والزراعة، وسيتم مناقشة الأمر معه. ومن ناحيته أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، ضرورة أن تكون الحكومة في صف الفلاح؛ لأنه الحلقة الضعيفة في سلسلة الإنتاج والتصنيع والتجارة. ياسر رزق: العلاقات المصرية الإفريقية قضية أمن قومي

وقال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، إن العلاقات المصرية الإفريقية تعد قضية أمن قومي مصري. وأضاف رزق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعاد مصر إلى ريادتها في هذا الملف الهام على مستوى القارة الإفريقية، والدليل على هذا أن 40% من زيارات الرئيس الخارجية كانت إلى دول إفريقية، مُطالبًا بضرورة تفعيل الأدوات والقدرات الإعلامية لدعم مصر داخل أفريقيا في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، مُشيرًا إلى أن التعامل مع أفريقيا لا يمكن أن يكون بالقطعة.