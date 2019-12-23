أخبار مصر | الموافقة على التصالح في مخالفات البناء.. ماذا حدث بالبرلمان اليوم؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الموافقة على التصالح في مخالفات البناء.. ماذا حدث بالبرلمان اليوم؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، على قانون التصالح في مخالفات البناء في مجموعه وتم إحالته لمجلس الدولة لإبداء الملاحظات، وكذلك تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة 30 طلب مقدم من النواب.

رئيس البرلمان يعنف النواب

عبر الدكتور علي عبدالعال، عن اندهاشه الشديد بسبب انحناء النواب للوزراء أثناء الأحاديث فيما بينهم.

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تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة 30 طلب

فوض مجلس النواب، هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 30 طلب مناقشة مقدمة من النواب.

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الموافقة على أداء قيمة التصالح بمخالفات البناء بالتقسيط

وافق مجلس النواب، على جواز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاث أقساط سنويًا وبدون فوائد.

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استثناء تلك القرى من طلاء وجهات المباني

وافق مجلس النواب، على المادة السادسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، باستثناء تلك القرى.

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