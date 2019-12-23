أخبار مصر | "السيسي" ناعيا قائد أركان الجيش الجزائري: شخصية جديرة بالاحترام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السيسي" ناعيا قائد أركان الجيش الجزائري: شخصية جديرة بالاحترام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعزية لشعب ورئيس الجزائر في وفاة قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

وتضمنت برقية الرئيس السيسي، والتي نشرتها الصفحة الرسمية عبر فيسبوك: "أتقدم بخالص العزاء والمواساة للجزائر الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا في وفاة المغفور له الفريق/ أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وهو شخصية جديرة بالاحترام والتقدير، لما بذله من جهد وعطاء لتحقيق الاستقرار في الجزائر الشقيقة، ولدوره المثمر في إخراج الانتخابات الرئاسية في تجربة ديمقراطية رائعة، أدخله الله فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان".