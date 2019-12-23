أخبار مصر | أشرف قاسم: 3 مرشحين على مقعد نقيب الأطباء البيطريين حتى الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف قاسم: 3 مرشحين على مقعد نقيب الأطباء البيطريين حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف قاسم عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، وعضو لجنة تلقي طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفي، أن اللجنة في ثاني أيام الترشح تلقت 21 طلبات ترشح علي كافة المستويات علي مستوي الجمهورية.

وأكد قاسم في تصريح لبوابة 'الخليج 365'، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو اللجنة، إنه ترشح على مقعد النقيب العام 3 أطباء منهم مرشحين عضوية فوق 15 عاما، مرشح تحت 15 عاما، رافضا الأعلان عن أي أسامي.

وتستكمل لجنة تلقى طلبات الترشح، استقبال الأطباء البيطريين الراغبين فى الترشح بالانتخابات، صباح غدا الثلاثاء من العاشرة صباحا، وحتى الرابعة عصرا، ولمدة 10 أيام، على أن يتم إغلاق باب الترشح 31 ديسمبر 2019، ويعقبها ثلاثة أيام عمل لتلقى الطلبات الواردة عبر البريد، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة يراجعون بشكل فورى كافة أوراق المرشحين للتأكد من استيفائهم كافة المستندات وفق ما نص عليه القانون، ومن ثم مراجعتها من الشؤون القانونية، وتسجيلها بالسجلات المعدة لذلك.

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والمقر الوحيد لاستقبال كافة المُرشحين على جميع المناصب على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن اللجنة تتلقى طلبات الترشح سواء بحضور المرشح شخصيا إلى مقر اللجنة، أو من خلال إرسال طلب الترشح من خلال البريد بعلم الوصول، على عنوان النقابة العامة "6 شارع الحديقة- جاردن سيتى بالقاهرة".

وللمرشحين على مقعد النقيب وعضوية مجالس النقابة العامة، يشترط سداد اشتراك 2019، وإحضار صورة بطاقة الرقم القومى، وكارنيه العضوية، و2 صورة شخصية"، ويتم ملئ استمارة الترشح الموجودة فى لجنة تلقى الطلبات، أما لمن سيرسل طلب الترشح من خلال البريد فيتم كتابة الطلب باليد، ويتضمن كافة البيانات الخاصة بالمرشح "الأسم، تاريخ الميلاد، المنصب الراغب فى الترشح عليه".

وبالنسبة للمرشحين للقطاعات الستة، قال: يتم إحضار شهادة بقيد المرشح ضمن النقابة الفرعية الواقعة فى نطاق القطاع الراغب فى الترشح عليه، وللحكوميين أو العاملين بالقطاع الخاص يستلزم إحضار شهادة بختم النسر من جهة العمل، ومن غير العاملين من الأعضاء يكتب إقرار بعدم عمله بأيا من القطاعين.