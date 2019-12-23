أخبار مصر | حصاد 2019.. استعادة 23 قطعة أثرية من 9 دول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد 2019.. استعادة 23 قطعة أثرية من 9 دول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد ملف الآثار المستردة أحد أبرز ملفات وزارة الآثار، والذي يحوز على اهتمام قطاع كبير من المعنيين بالشأن الأثري، كما أن القطع الأثرية المستردة تمثل رافدًا جديدًا لقطع لم تعرض من قبل داخل المتاحف الأثرية المصرية، مما يجعل الاثار المستردة شريك أساسي في الترويج السياحي.

ونجحت وزارة الآثار في استعادة 23 قطعة أثرية خلال عام 2019، من عدة دول حول العالم أبرزها أمريكا وأستراليا، وعبر التقرير التالي نكشف تفاصيل استرداد 23 قطعة أثرية مصرية وعودتها للبلاد خلال العام المنقضي.

وتمكنت مصر ممثلة في وزارة الآثار من استعادة قطعة أثرية من انجلترا وهي من الحجر الجيري منقوش عليها جزء من خرطوش أحد الملوك إما أنه الملك أمنحتب الثاني أو الثالث، وترجع لعصر الدولة الحديثة، وكان قد تم عرضها للبيع في إحدى صالات المزادات بلندن، وقد تبين أنها مسروقة من معبد الكرنك 8 يناير 2019، كما تمكنا من استعادة أربعة قطع أثرية من إيطاليا وهي قطع من الفخار وذلك في يوليو 2019.

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5 قطع أثرية من أمريكا

الأولى قطعة نادرة وهي عبارة عن تابوت من الخشب المغطي بالذهب لكاهن يدعى "نجم عنخ"، كان بحوزة متحف المتروبوليتان الذي قام بشرائه من أحد تجار الآثار، واستطاعت الوزارة اثبات خروجه من مصر بشكل غير قانوني، حيث اتضح أن تصريح التصدير الخاص به مزيفًا، وعاد للبلاد في أكتوبر 2019، كما استعدنا 4 قطع أخرى من أمريكا وهي عبارة عن تماثيل أوشابتي في فبراير 2019.

قطعتين أثريتين من استراليا

القطعة الأولى الجزء الرابع والمتمم للوحة المدعو سشن نفرتوم كانت قد عثرت عليها بعثة جامعة روما أثناء أعمال الحفائر بمقبرة ششنق رقم TT27 - جبانة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر مكسورة إلى أربعة أجزاء، وقد تم اكتشاف هذا الجزء موجود بمتحف جامعة Macquarie بسيدنى – أستراليا، وقد قامت الجامعة بإعادته لوزارة الآثار فور علمها بخروجه من مصر بشكل غير شرعى، وكانت قد نجحت وزارة الآثار في استعادة ثلاثة اجزاء من تلك اللوحة من سويسرا عام 2017. في فبراير 2019، والقطعة الثانية عبارة عن قطعة من الحجر الجيري سرقت من مقبرة بأسوان.

واستعدنا من سويسرا قطعتين الأولى تمثال من الجرانيت الوردي للمعبود حورس بهيئة الصقر، والثانية تمثال من الخشب لقطة، ومن ألمانيا استعدنا 8 قطع فخارية، ومن هولندا قطعة واحدة عبارة عن الجزء العلوي لتمثال من الحجر الجيري لرجل واقف.