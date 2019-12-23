أخبار مصر | عبدالعال يرفع الجلسة العامة للبرلمان.. وموافقة على قانون التصالح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالعال يرفع الجلسة العامة للبرلمان.. وموافقة على قانون التصالح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفع الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين.

ووافق مجلس النواب، على التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

كما وافق المجلس، على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعدا لمناقشة 32 طلبا للمناقشة العامة تقدم بها النواب.

