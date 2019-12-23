شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من «الطاقة المتجددة» تزور مستشفى ديرب نجم المركزي لدراسة تشغيله بالطاقة الشمسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت لجنة من هيئة الطاقة المتجددة بوزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع النائب طلعت السويدي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الطاقة بالمجلس، الاثنين، زيارة لمستشفي ديرب نجم المركزي، لدراسة تشغيل المستشفي بالطاقة الشمسية لتصبح بذلك أول مستشفي تعمل بالطاقة الشمسية على مستوي المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتطوير منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، ودعم المجتمع المدني لهذه المنافذ بما يعود بالنفع في تقديم الخدمة الطبية جيدة والارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، قامت

وبحسب بيان، عاينت اللجنة جميع أسطح المباني بالمستشفي على الطبيعة وعمل المقايسات الخاصة بها، في حضور الدكتور محمد يوسف مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد العطار مدير الإدارة الصحية بديرب نجم، والدكتور أحمد سعد مدير المستشفي.

يذكر أن المستشفي بها مبني رئيسي، ٣ مباني فرعية تقوم بتقديم الخدمات الصحية بهم في مختلف التخصصات الطبية من «الكلي الصناعي، والعناية المركزة لأمراض القلب، والأمراض الباطنية، والحضانات، والجراحة العامة، والنساء والتوليد، والأطفال، والعظام، والباطنة العامة، والصدر، والروماتيزم والجلدية، والمسالك البولية، والإستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، ووحدة الفيروسات الكبدية، والمعامل، والأشعة، وبنك الدم، والعلاج الطبيعي» ويقوم بالتردد على المستشفى يوميا اكثر من ألفين حالة إستقبال وعيادات خارجية بالإضافة إلى الأقسام الداخلية.