شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: ما حدث بين غادة والي ونيفين قباج أمس يعبر عن تمكين المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النائبة منال الجميل، عضو مجلس النواب، إن المساواة التي تريدها المرأة ليست في تمثيلها عدديًا، أو في الأدوار الاجتماعية، وإنما المساواة في الوصول إلى الحقوق بطرق متكافئة.

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وأضافت منال الجميل، خلال لقاء تليفزيوني، أن المرأة صانعة التنمية والعمل الحقيقي في المجتمع لأنها نصف المجتمع وتربي النصف الآخر.

وتابعت منال الجميل أن هناك نائبات في مجلس النواب من الصعيد فزن في المقاعد الفردية وذلك نتيجة لزيادة وعي الرجال هناك بأهمية تعليم المرأة وتمكينها، مشيرة إلى أن تعليم المرأة يؤخر سن الزواج وبالتالي يسهم في القضاء على القضية السكانية.

وأكدت عضو مجلس النواب أن ما حدث بالأمس بين وزيرتي التضامن الاجتماعي الحالية نيفين القباج، والسابقة غادة والي، وانتظار الوزيرة السابقة لنيفين القباج بالورود عند قدومها للوزارة من أجمل المواقف المعبرة عن تمكين المرأة، ويؤكد قدرة المرأة على العمل سويا وتمكين بعضهن البعض.