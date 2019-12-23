شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يستقبل نظيره الموريتاني لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الاثنين، الدكتور سيدي ولد سالم وزير التعليم العالي الموريتاني، لبحث أوجه التعاون بين البلدين.

يأتي اللقاء على هامش افتتاح فعاليات المؤتمر السابع عشر للوزراء والمسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي (الذكاء الاصطناعي والتعليم: التحديات والرهانات)، والذي يستمر على مدار يومي 24 و25 ديسمبر الجاري.

وأكد الوزير في بداية اللقاء على عمق العلاقات المصرية الموريتانية في المجالات المختلفة لاسيما المجالات المتعلقة بالتعليم العالي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تنمية هذه العلاقات وتوطيدها.

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كما بحث الجانبان آليات تفعيل المزيد من أوجه التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية، خاصة أوضاع الطلاب الموريتانيين الدارسين بالجامعات المصرية، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، وزيادة المنح الدراسية لهم، سواء في مرحلتي البكالوريوس أو الدراسات العليا.

ووجه عبدالغفار خلال اللقاء بضرورة بحث إمكانية زيادة عدد الطلاب الموريتانيين الراغبين في الدراسة بمصر وذلك في إطار المتاح من الإعداد المتوفرة بالجامعات المصرية ومن خلال التنوع في التخصصات ايضاً.

من جانبه، أشاد الوزير الموريتاني بالعلاقات المصرية الموريتانية، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون بين البلدين واستيعاب الطلاب الموريتانيين الراغبين للدراسة بمصر، وذلك في ضوء الصعوبات التي تواجه الطلاب الموريتانيين في بعض الدول الأخرى التي تمنعهم من استكمال دراساتهم الجامعية، مشيراً إلى قدرة مصر على استيعاب المزيد من الطلاب الموريتانيين انطلاقاً من دورها الرائد في العالم العربي.

ومن جانبه، عبر السفير الموريتاني عن سعادته لتعاون كافة أطراف منظومة التعليم العالي في مصر لتوفير سبل الراحة للطلاب الموريتانيين الأمر الذي انعكس بالإيجاب على اعتبار مصر وجهه هامة لاستكمال الطلاب الموريتانيين دراستهم بها، خاصة مع إطلاق مبادرة ادرس في مصر والتي ترعاها وزارة التعليم العالي المصرية، وفتحت الباب أمام استيعاب المزيد من الطلاب الوافدين لاستكمال دراساتهم الجامعية والعليا في مصر.

حضر الاجتماع ودادي ولد سيد هيبة، السفير الموريتاني بالقاهرة، ومحمد ولد فال آباه، الملحق الثقافي الموريتاني بالقاهرة، ود. محمد لطيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ود.كاميليا صبحي، القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ود. رشا كمال، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، وذلك بأحد فنادق القاهرة.