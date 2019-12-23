عميد «طب الإسكندرية» يفتتح وحدة مناظير وغرفة إفاقة بالمستشفى الجامعي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتح الدكتور وائل نبيل عبدالسلام، عميد كلية طب جامعة الإسكندرية ورئيس قطاع المستشفيات الجامعية، اليوم الإثنين، وحدة مناظير وغرفة إفاقة جديدتين بتكلفة تعدت المليون جنيه بتبرع من نادي روتاري راقودة. وقال الدكتور وائل إن المنظار الجديد يعد من أحدث المناظير على نطاق الجمهورية، حيث يعمل بأحدث تقنية عن طريق ترددات خاصة، والتي تسهل التشخيص المبكر للأورام السرطانية أثناء الجراحة والتي تسهل وتعجل بدورها طريقة العلاج. حضر الافتتاح رؤساء أقسام الجراحة بكلية الطب ومسؤولو النادي.

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