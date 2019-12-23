شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: الفلاح المصري هدفي الرئيسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال السيد القصير، وزير الزراعة، إنه سيعمل على البحث عن حلول غير تقليدية خارج الصندوق، وتحسين الخدمات التي تقدم للفلاح بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتَا إلى أن هدفه الرئيسي هو الفلاح المصري.
وتابع وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية، مساء الاثنين، أنه لن يتحدث عن استراتيجيته في الوزارة الفترة الحالية، لأن هذا الأمر في حاجة لدراسة الأوضاع في الوزارة.
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