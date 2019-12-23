شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: اضطرابات شديدة بالبحر المتوسط وأمواج ستصل لـ 5 أمتار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأيام المقبلة بدء من يوم غدًا الثلاثاء، ستشهد هواء وأتربة وأمطار، مع نشاط رياح جنوبية غريبة قادمة من الصحراء الغربية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، أن الرياح بدأت فى المناطق الغربية فى السلوم ومطروح، وستمتد على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية، وستقل الرؤية الأفقية على الطرق نتيجة الأتربة الموجودة، مع فرص سقوط الأمطار التى ستزيد غزارتها حتى يوم الجمعة.
وأشار إلى أن نشاط الرياح سيؤدى لاضطرابات شديدة فى الملاحة البحرية فى البحر المتوسط بدء من الغد الثلاثاء حتى الجمعة وارتفاع الأمواج قد يصل لـ 4 و 5 أمتار.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تحذر: اضطرابات شديدة بالبحر المتوسط وأمواج ستصل لـ 5 أمتار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.