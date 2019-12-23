شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يعزى الجزائر فى وفاة رئيس أركان الجيش الوطنى الشعبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص العزاء والمواساة للجزائر فى وفاة الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطنى الشعبى. وكتب الرئيس على حسابه الرسمى على تويتر: "أتقدم بخالص العزاء والمواساة للجزائر الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا في وفاة المغفور له الفريق/ أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطنى الشعبى، وهو شخصية جديرة بالاحترام والتقدير، لما بذله من جهد وعطاء لتحقيق الاستقرار في الجزائر.‏أدخله الله فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان."

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