فيديو..سفير الصين بالقاهرة: الصور المتداولة على فيس بوك عن مسلمى الإيجور مزيفة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج"، فى تصريح اليوم، تعليقا على البيان الصادر عن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، بشأن إدراج بلاده تسع دول، بينها: الصين، على قائمة تسمى "الدول ذات الاهتمام الخاص" طبقا لـ"قانون الحرية الدينية الدولية"، إن الشعب الصينى هو الأحق بالحديث عن أحوال حرية الاعتقاد الدينى فى بلاده، داعيا الجانب الأمريكى إلى إدراك الحقائق الأساسية واحترامها، ومعالجة شؤونه الذاتية بصورة جيدة، والتوقف عن التدخل فى الشؤون الداخلية للصين باستخدام القضايا الدينية.

وأضاف شونج، "ما فعلته الولايات المتحدة يتجاهل الحقائق، ولا يستند إلى أى أساس"، معربا عن معارضة الصين الحازمة له، لاسيما وأن الحكومة الصينية تحمى الحرية الدينية للمواطنين، ويتمتع أبناء مختلف القوميات فيها بحرية الاعتقاد بصورة كاملة، وفقا للقانون.

وتابع المتحدث، أنه يعيش فى الصين الآن ما يقرب من 200 مليون من أتباع الديانات المختلفة، من ضمنهم أكثر من 20 مليون مسلم، ويوجد فيها أكثر من 380 ألف رجل دين، ويبلغ عدد المجموعات الدينية حوالى 5500 ويتجاوز عدد المنشآت الدينية التى تم تسجيلها وفقا للقانون 140 ألفا، وكل هذه الحقائق لا يمكن أن تشوهها مجموعة من الساسة الأمريكيين بصورة متعسفة.