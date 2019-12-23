شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار لوزير التعليم الفلسطينى: مستعدون لنقل الخبرات المصرية فى مجال التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الإثنين ، الدكتور محمود أبو مويس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينى، بحضور الدكتور معمر الشيتوى مسئول الجودة بوزارة التعليم العالي الفلسطينية، والدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات ، والدكتور رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين وذلك بأحد فنادق القاهرة.

أكد عبد الغفار في بداية اللقاء حرص مصر على دعم الأشقاء في دولة فلسطين الشقيقة، وتعزيز آفاق التعاون، خاصة فى مجال التعليم العالي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير كافة سبل الراحة وتذليل أي عقبات أمام الطلاب الفلسطينيين.

وأشار عبد الغفار إلى استعداد مصر الكامل للتعاون مع الجانب الفلسطيني من أجل نقل الخبرات المصرية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي انطلاقاً من دور مصر الريادي في دعم اشقاءها العرب في شتى المجالات، كما بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي، وإمكانية زيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب الفلسطينيين للدراسة بالجامعات المصرية، وتيسير الإجراءات لهم.

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ومن جانبه أشاد الوزير الفلسطيني بدور مصر الرائد فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى وأهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال من خلال تعزيز التعاون المشترك، كما ثمن الوزير الدور المصري للتيسيرات المتاحة للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية المختلفة، كما عبر الوزير الفلسطيني عن أهمية المؤتمر السابع عشر للوزراء والمسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي (الذكاء الاصطناعي والتعليم: التحديات والرهانات) والذي يعقد بمصر خلال الفترة من 24 الى 25 ديسمبر الجاري، خاصة في ظل الاحتياج الفلسطيني لتطوير تقنيات مجال الذكاء الاصطناعي واستخدمها في تطوير المناهج التعليمية الفلسطينية.

وتطلع الوزير الفلسطيني إلى المزيد من التعاون المستقبلي بين البلدين في إطار ما تقدمه مصر من دعم للشقيقة فلسطين، وكذلك زيادة أعداد الطلاب الفلسطينيين في إطار مبادرة (ادرس في مصر) التي أطلقتها وزارة التعليم العالي سعياً لفتح الباب أمام الطلاب الوافدين الراغبين لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي على هامش افتتاح فعاليات المؤتمر السابع عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي (الذكاء الاصطناعي والتعليم: التحديات والرهانات)، والذي يستمر على مدار يومي 25،24 ديسمبر الجاري ، وذلك بأحد فنادق القاهرة .