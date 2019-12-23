فيديو..وزير التعليم: نرحب بتضمين المناهج ما يناهض الهجرة غير الشرعية

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ورحب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بتضمين المناهج الدراسية سواء المناهج المطورة أو القديمة ما يوضح مخاطر الهجرة غير الشرعية، والعقبات التي قد تودي بحياة المهاجرين، فضلًا عن الاهتمام بالتعليم الفني وجودته، لضمان تخريج دفعات لديها المهارة الكافية، بما يلبى احتياجات سوق العمل، ويوفر الفرص الآمنة للشباب.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تسعى لإضافة أنشطة وتدريبات محفزة وتعريفية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل الهجرة الآمنة بمراحل التعليم المختلفة؛ ما يساعد على تعريف أبنائنا بهذه المخاطر، ويدفعهم إلى البدائل الآمنة.
من ناحيتها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة، أن التعليم له دور كبير في بث الأفكار الإيجابية، ومنع استقطاب الشباب تجاه الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن لقاء اليوم يأتى إيمانًا بدور وزارة التربية والتعليم فى تبنى الأطر العلمية التى تجابه الظاهرة.
وأضافت وزيرة الهجرة، أن حملة مراكب النجاة، تهدف إلى خلق فرص بديلة للشباب، والاهتمام بالتدريب على الحرف الفنية والمشروعات الصغيرة، فضلًا عن الاهتمام بالتعليم الفنى، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة.
واتفق الطرفان، خلال الاجتماع، على تشكيل لجنة بين وزارتي الهجرة والتعليم؛ تُعنى بتدريب طلاب التعليم الفنى على الحرف التي تحتاجها الدول المستقبلة للهجرة الآمنة، والاستفادة من تجربة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتوفير حقيبة تدريبية للطلاب بشأن موضوعات الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع اليونيسيف، وكذلك تجربة وزارة الهجرة بإعداد مدربين من المعلمين فى مدارس المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.
حضر اللقاء، كل من الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام، والدكتورة نوال شلبى، مدير مركز تطوير المناهج التعليمية.
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