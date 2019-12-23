شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ورم يزن 15 كيلو من بطن سيدة بـ«جامعي شبين الكوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق جراحي بقسم الجراحة العامة بمستشفيات جامعة المنوفية في استئصال ورم خبيث من داخل بطن سيدة تبلغ من العمر ٥٧ سنة، يزن 15 كيلو جراما، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد القاصد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود قورة، عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتور حاتم سلطان، رئيس القسم، والدكتور أشرف عبدالهادي زين الدين، رئيس الوحدة.

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وأوضح الدكتور هادي أبوعاشور، أستاذ الجراحة، أن السيدة كانت تعاني من تضخم وألم مزمن بالبطن منذ فترة، وتم تشخيص الورم بمستشفيات جامعة المنوفية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقرير إجراء جراحة عاجلة لها.

وأضاف «أبوعاشور» أن الورم كان يقع خلف أحشاء البطن ويزن ١٥ كجم وتكمن خطورته في التصاقه بالأمعاء والحالب الأيسر وبأوردة وشرايين رئيسية وأعصاب هامة تغذي الساق اليسرى وبعض الأحشاء الداخلية.

ضم الفريق الجراحي الدكتور علاء السيسي، والدكتور أيمن البتانوني والدكتور هادي أبوعاشور، والدكتور أحمد صبري، والدكتور أحمد الكيلاني، والدكتور أحمد مجرية، والدكتور رامي المشلاوي، وفريق طبي من أطباء التخدير والتمريض بمستشفيات الجامعة.