شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة نصير: السيسي ينطبق عليه حديث الرسول عن النساء «لا يكرمهن إلا كريم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن السيدات لا يكرمهن إلا كريم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، مشيرةً إلى أن حديث النبي، ينطبق على الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي مكّن المرأة وأعطاها اهتمام كبيرا قائلة «نسأل الله أن يبارك فيه».

وأضافت عضو مجلس النواب خلال مداخلة هاتفية، أن ما نعيشه حاليًا هو عصر ذهبي للمرأة المصرية، وهي فترة ليست من الأمر اليسير أن تتكرر كثيرًا.

وطالبت آمنة نصير المرأة المصرية قائلة، كوني على قدر ما تم تكريمك به وكوني سيدة هذا العصر بما تقدميه من عمل وإنتاج لهذا المجتمع.