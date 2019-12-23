شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يتفقد القطاعات والإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة في العباسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اليوم الإثنين، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بتفقد القطاعات والإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة بالعباسية، وذلك للتعرف بشكل أعمق على آليات سير العمل بالقطاعات المختلفة للوزارة.

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وخلال الجولة تحدث وزير السياحة والآثار مع رؤساء القطاعات حول مهام كل قطاع وآليات سير العمل بإداراته المختلفة، كما حرص على التحدث مع العاملين للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير آليات العمل.

من جانبه وعد الوزير، كافة العاملين بالوزارة بأنه سيتم خلال المرحلة القادمة بحث كافة الملفات الموجودة بالقطاعات وبحث مطالب العاملين بها وتطوير العمل بكافة الإدارات، مطالبًا العاملين ببذل مزيد من الجهد والعمل لاستمرارية التطوير القائم بقطاع السياحة.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني حرص أمس على الاجتماع مع قيادات الوزارة للاطلاع على أهم الملفات الخاصة بكل قطاع وخطط العمل الحالية لوضع الخطة التي سيتم العمل عليها في ظل دمج الوزارتين، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وزيرًا للسياحة والآثار، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.