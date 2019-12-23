شكرا لقرائتكم خبر عن محامي قضية راجح المحال لمجلس تأديب يوضح حقيقة قوله «يحيا العدل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد جبر محامي المتهم إسلام البخ في قضية راجح، المتهم في قضية قتل محمود البنا، والذي حصل على حكم مخفف بالسجن 5 سنوات، إن الفيديو المتداول على بعض المواقع الإخبارية بشأن تعليقه على الحكم بكلمة «يحيا العدل» جاء بعد انتهاء المحكمة من تلاوة الحكم، ووجد أن الحكم يصيب صحيح العدالة بشأن عدم المساواة بين المتهمين جميعاً في العقوبة التي أنزلت بهم.

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وأكد «جبر» أن المتهم الذي يترافع عنه قد تمتع بقدر من استعمال الرأفة تقديراً لموقفه في الأوراق، وأنه لم يشاهد والد المجني عليه على الإطلاق، وأن هذا ظاهر في الفيديو لكونه يوجه حديثه عكس اتجاه جلوس والد المجني عليه.

وأشار إلى أنه بمجرد استشعاره لوجود والد المجني عليه انصرف من الجلسة دون أي تعليق آخر، معلناً عن تقديمه كامل الاعتذار لوالد المجني عليه عن المساس بمشاعره دون أي قصد منه أو تعمد لإيذائه نفسياً، متمنياً بأن يقبل والد المجني عليه اعتذاره.

وأوضح «جبر» أن قرار نقابة المحامين تحويله للتأديب، أن صاحب الولاية للحكم هو الجهة التي تحال إليها الدعوة التأديبية، وأنه يثق في حسن نيته وعدم وجود أي قصد لديه، معلناً كامل احترامه لقرار النقابة.